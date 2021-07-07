Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Естонія вишле російського дипломата у відповідь на дії Москви

Середа, 7 липня 2021, 20:18

У зв'язку з висилкою з Росії естонського консула в Санкт-Петербурзі Марта Лятте Естонія підготувала дзеркальну відповідь: країну покине російський дипломат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються", - повідомила керівник відділу зі зв'язків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.

У середу, 7 липня, російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте персоною нон грата, він повинен покинути країну протягом 48 годин.

Леммік підкреслила, що, за оцінкою естонського МЗС, затримання консула Федеральною службою безпеки у вівторок є провокацією проти дипломатичного представника Естонії, а представлені звинувачення безпідставні.

"Естонський дипломат займався своєю звичайною роботою виходячи з правових актів, що регулюють дипломатичну діяльність", - додала Леммік.

Теми: Естоніядипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лазером воротарю в очі: УЄФА розслідує витівки фанатів на матчі Англія-Данія

СБУ розповіла про багатомільйонні зловживання в "Київавтодорі"

Київ демонтує пам'ятник на честь дружби з Москвою

відеоЯхту Медведчука заховали від санкцій – ЗМІ

"Нову пошту" оштрафували на 325 мільйонів – компанія судитиметься з Держпродспоживслужбою

Спека в Україні посилюється

Усі новини...
Естонія
ФСБ затримала консула Естонії у Санкт-Петербурзі
Естонія відкрилася для вакцинованих українців
В Естонії зіпсувалися 68 тисяч доз вакцини, які мали подарувати іншим країнам
Останні новини
17:01
Путін скасував заборону на чартерні польоти до Єгипту
16:38
У Німеччині почали державну торгівлю медичною коноплею в аптеках
16:19
ДБР прийшло з обшуками у "Київводоканал"
16:15
Американський бізнесмен хотів створити приватну армію в Україні – Time
16:14
Україна на боротьбу з пандемією витратила 72% коштів, передбачених на рік
16:13
На Донбасі знову поранили українського військового
15:50
Лазером воротарю в очі: УЄФА розслідує витівки фанатів на матчі Англія-Данія
15:45
У Чорнобильській зоні можна вирощувати кукурудзу і потім переробляти її в біогаз – міністр
15:43
Коронованого "вора в законі" з України затримали в Болгарії
15:38
Найбільшу криптоферму в Україні знайшли в колишньому приміщенні "Вінницяобленерго"
Усі новини...