Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Естонія вишле російського дипломата у відповідь на дії Москви

Середа, 7 липня 2021, 20:18

У зв'язку з висилкою з Росії естонського консула в Санкт-Петербурзі Марта Лятте Естонія підготувала дзеркальну відповідь: країну покине російський дипломат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються", - повідомила керівник відділу зі зв'язків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.

У середу, 7 липня, російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте персоною нон грата, він повинен покинути країну протягом 48 годин.

Леммік підкреслила, що, за оцінкою естонського МЗС, затримання консула Федеральною службою безпеки у вівторок є провокацією проти дипломатичного представника Естонії, а представлені звинувачення безпідставні.

"Естонський дипломат займався своєю звичайною роботою виходячи з правових актів, що регулюють дипломатичну діяльність", - додала Леммік.

"Українська правда" у Threads

Теми: Естоніядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Естонія
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Прем’єрка Естонії: Україна повинна виконати критерії на 100% для початку переговорів
Естонія розірве договір з РФ щодо збереження культурних цінностей
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: