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На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який поранив ножем 2-річну дитину

Четвер, 8 липня 2021, 01:20
На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який поранив ножем 2-річну дитину

У Софіївському районі на Дніпропетровщині затримали зловмисника, який завдав ножових поранень 2-річній дитині.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Жителька Софіївського району повідомила, що колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2-х та 7 років і погрожує їм розправою.

В результаті дій зловмисника постраждав 2-річний хлопчик. Він спричинив дитині різані поранення шиї та спини, після чого втік з місця злочину. Наразі дитина перебуває в лікарні.

Правоохоронці спільно з кінологами опрацювали місцевість та прилеглу до місця злочину територію.

Зловмисник переховувався на горищі одного з покинутих будинків у Софіївському районі, у тому ж селищі, де стався злочин.

Чоловіка затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областькримінал
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