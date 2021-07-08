Латвія відмовила Білорусі у видачі опозиціонера Цепкала

Генпрокуратура Латвії відмовила Білорусі видати Валерія Цепкала – опозиційного політика, якого торік не допустили до участі в президентських виборах у Білорусі.

Джерело: LSM.lv

Деталі: У прокуратурі повідомила, що рішення прийняте 28 червня. Причин відмови поки не коментують.

Проте міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс і міністр юстиції Яніс Борданс ще в лютому заявляли, що вимогу видати білоруських опозиціонерів слід відхилити.

Законодавством Латвії передбачена відмова у видачі людини, якщо йдеться про політичні мотиви.

Проводячи перевірку запиту про видачу, генпрокуратура може попросити МЗС і установи держбезпеки дати свою думку, щоб з'ясувати, чи просять видати людину з політичних мотивів і чи не пов'язане таке прохання з наміром влади іншої держави почати кримінальне переслідування цієї особи чи покарати за політичні погляди.

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