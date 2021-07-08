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Латвія відмовила Білорусі у видачі опозиціонера Цепкала

Четвер, 8 липня 2021, 01:55
Латвія відмовила Білорусі у видачі опозиціонера Цепкала

Генпрокуратура Латвії відмовила Білорусі видати Валерія Цепкала – опозиційного політика, якого торік не допустили до участі в президентських виборах у Білорусі.

Джерело: LSM.lv

Деталі: У прокуратурі повідомила, що рішення прийняте 28 червня. Причин відмови поки не коментують.

Проте міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс і міністр юстиції Яніс Борданс ще в лютому заявляли, що вимогу видати білоруських опозиціонерів слід відхилити.

Законодавством Латвії передбачена відмова у видачі людини, якщо йдеться про політичні мотиви.

Проводячи перевірку запиту про видачу, генпрокуратура може попросити МЗС і установи держбезпеки дати свою думку, щоб з'ясувати, чи просять видати людину з політичних мотивів і чи не пов'язане таке прохання з наміром влади іншої держави почати кримінальне переслідування цієї особи чи покарати за політичні погляди.

Передісторія:

  • Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Валерія Цепкала кандидатом у президенти.
  • 24 липня стало відомо, що він виїхав із Білорусі в РФ і вивіз із собою дітей. Пізніше з'явилася інформація, що Валерій Цепкало перемістився до Києва. У день виборів президента Білорусі, 9 серпня, стало відомо, що його дружина Вероніка Цепкало виїхала з Мінська до Москви (РФ).

Теми: ЛатвіяБілорусьопозиція
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