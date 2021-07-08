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Головні новини середи і ночі: стрілянина в Києві, вбивство президента Гаїті

Четвер, 8 липня 2021, 08:00

У Києві чоловік влаштував стрілянину та підпалив квартиру, президент Гаїті загинув від нападу невідомих – актуальні новини 7 липня і ночі.

Про київського "стрілка"

У Києві на Голосіївському проспекті 58 чоловік поранив із рушниці поліцейського та цивільну людину, для його затримання ввели спецоперацію "Грім". Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився. 

Бійці спецпідрозділу КОРД знешкодили чоловіка після перемовин і його спроб підпалити помешкання.

Про президента Гаїті

Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

У лютому 2020 року в країні почалися акції протесту, учасники яких вимагали відставки Моїза. Противники президента звинувачували його в зростанні інфляції, корумпованості чиновників і погіршенні ситуації в економіці.

Сполучені Штати готові надати безпекову допомогу Гаїті, де загинув президент під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.

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Українська правда
Теми: Українасвіт


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