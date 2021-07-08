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ЄС створить нове агентство по боротьбі з відмиванням коштів

Четвер, 8 липня 2021, 09:57
ЄС створить нове агентство по боротьбі з відмиванням коштів
Фото з Twitter ЄП

Європейський союз планує створити нову систему по боротьбі за відмиванням грошей після декількох банківських скандалів перед пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA), нове агентство ЄС, стане "центральним елементом" оновленої системи регулювання, в якій також братимуть участь національні органи, йдеться в пропозиції Європейської комісії.

"Відмивання грошей, фінансування тероризму та організована злочинність залишаються серйозними проблемами, які слід вирішувати на рівні Союзу", - йдеться в проєкті.

AMLA буде приймати оперативні рішення щодо ризикованих компаній.

"За допомогою безпосереднього нагляду та прийняття рішень щодо деяких з найбільш ризикованих організацій, що мають зобов'язання в транскордонному фінансовому секторі, Управління буде робити безпосередній внесок у запобіганні випадків відмивання грошей/фінансуванні тероризму в ЄС", - йдеться в пропозиції Комісії.

Управління також буде стежити за національними регулюючими органами, щоб переконатися, що вони виконують свою роботу.

У пропозиції йдеться, що країнам ЄС доведеться гармонізувати закони про боротьбу з відмиванням грошей, щоб проєкт запрацював.

Комісія заявила, що також будуть потрібні нові правила для розкриття реальних власників криптовалютних активів.

В ЄС є кілька юрисдикцій, які служать точками входу незаконних грошей в європейську банківську систему. До них відносяться Австрія, країни Балтії, Кіпр, Люксембург і Мальта.

Але провідні голландські, німецькі, скандинавські і іспанські банки також стикалися зі скандалами з відмиванням грошей в останні роки, включаючи справу Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році – найбільшу в історії ЄС.

Європейське банківське управління (EBA), регулюючий орган ЄС в Парижі, вже має підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей. Але це всього близько 10 чиновників, які не мають реальних повноважень, чиє розслідування щодо Danske Bank здивувало багатьох, не знайшовши ніяких порушень.

Проєкт документа повинен бути опублікований 20 липня після остаточного доопрацювання, а структура повинна почати роботу до 2026 року, якщо держави-члени погодяться.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСкорупція
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