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Нові штами COVID-19 поки перемагають у перегонах із вакцинами – ВООЗ

Четвер, 8 липня 2021, 10:56
Council of Europe

Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що нові варіанти коронавірусу наразі перемагають у перегонах з вакцинами від COVID-19.

Джерело :голова ВООЗ на брифінгу, "Укрінформ"

Пряма мова: "Вакцинний націоналізм, левова частка якого припадає на жменьку країн, морально невиправданий і є неефективною стратегією суспільної охорони здоров’я проти вірусу".

Деталі: Гебреєсус додав, що деякі країни з високим рівнем вакцинованого населення відмовляються від протиепідемічних заходів і послаблюють заходи, ніби пандемія коронавірусу вже закінчилася.

Голова ВООЗ наголосив, що ситуація загрожує відновленню світової економіки, яка постраждала через пандемію.

Нагадаємо: У світі станом на ранок 8 липня зафіксовано понад 185,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них – понад 4 млн летальних.

Штам COVID-19 - B.1.617.2, який вперше виявили в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров’я маркує як Delta, зафіксований щонайменше у 104 країнах і територіях.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавіруссвітздоров'я


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