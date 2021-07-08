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Білоруська влада обмежила доступ до відомого опозиційного сайту, головреда затримали

Четвер, 8 липня 2021, 11:38
Білоруська влада обмежила доступ до відомого опозиційного сайту, головреда затримали

Білоруський опозиційний сайт видання "Наша Ніва" більше не відкривається не лише в Білорусі, а й за кордоном.

Джерело: "Наша Ніва" в Telegram, TYT.BY

Деталі: Наразі видання продовжує писати в Telegram. Там "Наша Ніва" повідомляє, що офіційною причиною обмеження доступу до сайту стало сповіщення Генпрокуратури про начебто розміщення інформації, яка суперечить закону. 

Саме тому Міністерство інформації вирішило обмежити доступ до інтернет-ресурсу. 

Окрім того, вказується, що вдома у редактора видання Андрія Скурко йде обшук. 

Також відомо, що головного редактора видання Єгора Мартиновича затримали, а його помешкання обшукали. 

Не можуть вийти на зв’язок з ще одним редактором видання Андрієм Динко. Ймовірно, він також затриманий. 

Окрім того, повідомляється про обшуки і затримання ще в інших редакціях. Йдеться про видання "Брестська газета" та Intex-press.

Нагадаємо:

  • З серпня 2020 року доступ до сайту видання "Наша Ніва" заблокований на території Білорусі. 
  • У травні 2021 року у Білорусі заблокували діяльність порталу TUT.BY, а відносно посадових осіб порушили кримінальну справу через ухилення від сплати податків.

Українська правда

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Теми: свобода словаБілорусьопозиція
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