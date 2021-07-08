Білоруська влада обмежила доступ до відомого опозиційного сайту, головреда затримали
Білоруський опозиційний сайт видання "Наша Ніва" більше не відкривається не лише в Білорусі, а й за кордоном.
Джерело: "Наша Ніва" в Telegram, TYT.BY
Деталі: Наразі видання продовжує писати в Telegram. Там "Наша Ніва" повідомляє, що офіційною причиною обмеження доступу до сайту стало сповіщення Генпрокуратури про начебто розміщення інформації, яка суперечить закону.
Саме тому Міністерство інформації вирішило обмежити доступ до інтернет-ресурсу.
Окрім того, вказується, що вдома у редактора видання Андрія Скурко йде обшук.
Також відомо, що головного редактора видання Єгора Мартиновича затримали, а його помешкання обшукали.
Не можуть вийти на зв’язок з ще одним редактором видання Андрієм Динко. Ймовірно, він також затриманий.
Окрім того, повідомляється про обшуки і затримання ще в інших редакціях. Йдеться про видання "Брестська газета" та Intex-press.
Нагадаємо:
- З серпня 2020 року доступ до сайту видання "Наша Ніва" заблокований на території Білорусі.
- У травні 2021 року у Білорусі заблокували діяльність порталу TUT.BY, а відносно посадових осіб порушили кримінальну справу через ухилення від сплати податків.