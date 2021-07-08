COVID у Києві: нових хворих трохи більше, ніж одужань

За добу 7 липня у столиці зареєстрували 181 новий випадок коронавірусу, 1 людина померла, 154 подолали хворобу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Плюс 181 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Плюс 1 летальний випадок від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих – 112 жінок віком від 21 до 74 років, 65 чоловіків віком від 19 до 67 років, 3 дівчинки від 4 до 12 років та 1 хлопчик 17 років.

11 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (52), Дніпровському (42) та в Дарницькому (35) районах.

Загалом станом на 8 липня у Києві уже 215 220 підтверджених випадків коронавірусу, 5 202 хворих померли. Подолали вірус 206 148 місцевих мешканців.

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