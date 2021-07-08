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Європарламент запропонував карати за корупцію в рамках санкційного режиму ЄС

Четвер, 8 липня 2021, 12:04

Європейський парламент прийняв резолюцію, яка підтримує режим глобальних санкцій ЄС в області прав людини, але при цьому закликав включити туди ще й корупцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄП.

У резолюції йдеться про те, що корупція має руйнівний вплив на стан прав людини та часто підриває функціонування і легітимність інститутів і верховенство закону.

Але на відміну від аналогічних схем у всьому світі, таких як Глобальний закон Магнітського в США, поточний Глобальний режим санкцій ЄС в області прав людини (GHRSR), прийнятий в грудні 2020 року, не включає корупцію у зв'язку з порушеннями прав людини як правопорушення, яке карається обмежувальними заходами.

Парламент хоче змінити це і закликає Європейську комісію виступити із законодавчою пропозицією, яка розширює сферу дії GHRSR.

Депутати Європарламенту також повинні мати можливість пропонувати випадки серйозних порушень прав людини, щоб підвищити легітимність режиму санкцій.

Також наголошується, що для застосування санкцій в рамках GHRSR необхідно буде кваліфікована більшість, а не одноголосне рішення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європарламентсанкціїкорупція
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