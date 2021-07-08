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У Києві запускають "розумну" систему, яка боротиметься з заторами

Четвер, 8 липня 2021, 12:38
Фото bzh.life

Київська влада впроваджує нову інтелектуальну транспортну систему відеонагляду, щоб регулювати транспортні потоки на вулицях міста та попереджати появу заторів.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно: "Основна мета інтелектуальної транспортної системи – врівноважити навантаження на дорогах, аби якісно організувати роботу громадського транспорту.

ІТС допоможе організувати роботу міського транспорту таким чином, аби автобуси, маршрутні таксі, тролейбуси чи трамваї рухалися чітко згідно з розкладом, а містяни могли знати конкретний час прибуття транспорту на зупинки".

Деталі: Наразі у місті визначили ключові локації з найінтенсивнішим трафіком – перехрестя бульвару Лесі Українки, вулиці Басейної, вулиці Мечникова та вулиці Льва Толстого; площа Перемоги та Європейська площа, – на яких камери ІТС запрацюють у тестовому режимі.

Загалом інтелектуальна система відеоаналізу транспортних потоків має з’явитися на 65 ключових магістралях та виїздах з міста.  

Зазначається, що після аналізу трафіку та розрахунку транспортних моделей місто зможе збалансувати потоки машин, коригувати роботу світлофорів та обмеження на в’їзд для вантажного транспорту.

Українська правда
Теми: Київдорогитранспорт


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