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Окупанти провели в Криму танкові навчання 

Четвер, 8 липня 2021, 13:09
Окупанти провели в Криму танкові навчання 

Армійський корпус Чорноморського флоту Росії провів на полігоні під окупованим Сімферополем військові навчання із стрільбами танків. Навчання відбулись на тлі проведення Sea Breeze в Чорному морі. 

Джерело: "Інтерфакс-Росія"

Деталі: Росія провела навчання на полігоні "Ангарський" в окупованому Криму. У Чорноморському флоті кажуть, що танки стріляли по мішенях, які імітували бойові машини, розрахунки РПГ та вертольоти. 

У навчаннях взяли участь близько 200 військовослужбовців та близько 10 танків Т-72Б3. 

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореКрим
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