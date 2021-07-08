Окупанти провели в Криму танкові навчання
Четвер, 8 липня 2021, 13:09
Армійський корпус Чорноморського флоту Росії провів на полігоні під окупованим Сімферополем військові навчання із стрільбами танків. Навчання відбулись на тлі проведення Sea Breeze в Чорному морі.
Джерело: "Інтерфакс-Росія"
Деталі: Росія провела навчання на полігоні "Ангарський" в окупованому Криму. У Чорноморському флоті кажуть, що танки стріляли по мішенях, які імітували бойові машини, розрахунки РПГ та вертольоти.
У навчаннях взяли участь близько 200 військовослужбовців та близько 10 танків Т-72Б3.
Передісторія:
- В кінці червня в Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.
- Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років.
- 6 липня кораблі, що беруть участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2021 продовжать тренування у міжнародних водах Чорного моря.