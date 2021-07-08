Подорожчав проїзд у приміських маршрутках Львівщини

Перевізники, які обслуговують приміські та міжміські автобусні маршрути на Львівщині, вчергове підняли вартість проїзду.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Мінімальна вартість поїздки (одна зупинка) зросла з 10 до 12 грн. Загалом з середини червня і до нині тарифи зросли в межах 30% практично в усіх напрямках.

За словами керівника концерну "Екопастранс", який об’єднує низку перевізників, Ігоря Самардака, продовжується поступове підняття вартості проїзду, яке розпочали минулого року через негативний вплив карантинних обмежень.

Керівник Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів, що змінилася вартість проїзду на приміських та міжміських маршрутах практично усіх напрямків – самбірському, миколаївському, радехівському, кам’янка-бузькому, бродівському.

Начальник управління транспорту ЛОДА Степан Рудницький пояснив журналістам, що обласні державні адміністрації вже кілька років не впливають на утворення тарифів перевізниками і фактично не втручаються в цей процес. Реагувати на порушення має Антимонопольний комітет.

"Зросла частка скарг, пов’язаних з ціноутворенням. Єдине, що ми можемо просити перевізників – завчасно повідомляти громади, голів ОТГ, старост, розміщувати інформацію у транпортних засобах", – каже Рудницький.

Відповідно до меморандуму з ЛОДА, обласні перевізники здійснюють безкоштовне перевезення лише окремих категорій пільговиків – учасників бойових дій, бійців-добровольців АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих, а також осіб з інвалідністю 1-ої групи по зору з супроводжуючою особою.