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Єврокомісія оштрафувала BMW і Volkswagen на 875 млн євро

Четвер, 8 липня 2021, 13:13
Фото з Twitter ЄП

Європейська комісія визнала винними у картельній змові автомобільні концерни Daimler, BMW і Volkswagen та наклала штраф за порушення антимонопольних правил ЄС.

Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Штраф накладено за "змову щодо технічних розробок в області очищення від оксидів азоту".

"Комісія наклала штраф у розмірі 875 189 000 євро. Компанія Daimler не була оштрафована, оскільки повідомила Комісії про існування змови. Всі сторони визнали свою причетність і погодилися врегулювати справу", – наголошується в заяві.

Єврокомісар Маргрет Вестагер, що відповідає за політику в області конкуренції, пояснила, що виробники автомобілів Daimler, BMW, Volkswagen, Audi і Porsche володіють технологіями, що дозволяють знизити шкідливі викиди понад те, що потрібно за законом відповідно до стандартів викидів ЄС.

Але вони уникали конкуренції у використанні всього потенціалу цієї технології для очищення і застосовували її не більше, ніж це потрібно за законом.

Теми: ЄСавтоторгівля


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