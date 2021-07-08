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Олімпійські ігри в Токіо можуть провести без глядачів – ЗМІ

Четвер, 8 липня 2021, 14:55
Олімпійські ігри в Токіо можуть провести без глядачів – ЗМІ

Організатори Олімпійських Ігор в Токіо мають намір заборонити присутність глядачів на змаганнях.

Джерело: Reuters

Деталі: Раніше Японія оголосила надзвичайний стан через коронавірус. Таким чином, перед Олімпійськими іграми хочуть подолати нову хвилю захворювання. 

Джерела стверджують, що таке рішення будуть обговорювати організатори разом із Міжнародним олімпійським комітетом. Для перемовин до Токіо прибув президент МОК Томас Бах. 

Рішення про заборону присутності глядачів можуть ухвалити на тлі зростання кількості нових випадків коронавірусу, зокрема і штаму "Дельта". 

Що передувало: Уряд планує оголосити четвертий надзвичайний стан для Токіо для боротьби з новою пандемією коронавірусу.

Передісторія:

  • "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
  • Старт Олімпійських ігор анонсовано 23 липня.

Теми: ОлімпіадаЯпонія
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