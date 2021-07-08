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Коронованого "вора в законі" з України затримали в Болгарії

Четвер, 8 липня 2021, 15:43

В аеропорту Болгарії затримали "вора в законі" з України "Андрія Львівського", який підозрюється у вбивстві свого товариша, щоб піднятися у злочинній ієрархії.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Вор в законі" за підробленими документами намагався прибути до Болгарії. Під час митного контролю "Нєдєля" надав документи на ім’я іншої особи.

Наразі українські поліцейські працюють із болгарськими колегами щодо подальшої екстрадиції "Андрія Львівського" на територію України".

Деталі: Чоловік також відомий у злочинному світі за прізвиськом "Нєдєля". Його затримали 7 липня в аеропорту міста Софія.

Весною 2020 року йому заочно повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

"Вора" також оголосили у міжнародний розшук.

За даними слідства, у 2009 році він разом з іншими особами він вбив свого друга та бізнес-партнера.

На той час "Андрій Львівський" хотів отримати найвищий статус у злочинній ієрархії, а його товариш, з яким у нього виник конфлікт, збирався ініціювати "сходку" та поскаржитися на нього лідерам кримінального світу.

У разі такого зібрання підозрюваний не зміг би отримати статус "вора в законі", тому позбувся свого бізнес-партнера. 

Через кілька років після вбивства, у жовтні 2012 року, його "коронують" і надають статус "вора в законі".

З того часу він почав контролювати діяльність злочинних груп, "тіньові" схеми реального сектору економіки та відповідав за кримінальний "общак".  

За скоєне йому може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Також його внесли до санкційного списку РНБО.

Українська правда
Теми: поліціяБолгаріяУкраїна


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