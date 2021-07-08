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Україна хоче почути від НАТО чесну відповідь на питання "коли?" - Кулеба

Четвер, 8 липня 2021, 17:27

Україна зробила достатньо, щоб заслужити наступний крок на шляху до євроатлантичної інтеграції та хотіла б почути чесну відповідь на запитання, коли вона зможе стати членом НАТО.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час інтерв'ю в Центрі східноєвропейських досліджень у Вільнюсі 8 липня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Росія - це "слон у кімнаті". З одного боку, ми чуємо заяви, що Росія не має права голосу в стосунках між Україною і НАТО, але в той же час ми чуємо за закритими дверима і при вимкнених мікрофонах, що це не найкращий час для євроатлантичної інтеграції України, оскільки "ми повинні враховувати Росію".

Так функціонує політика, і ми розуміємо це. Наша позиція проста: ми всі реалісти, і якщо Росія є причиною, не кажіть нам, що це через брак реформ".

Деталі: Глава МЗС зазначив, що Україна здійснила багато реформ в секторі оборони і безпеки, а також віддана тому, щоб робити більше реформ і повністю відповідати стандартам НАТО і забезпечити сумісність, збільшити довіру між союзниками і Україною.

Пряма мова: "Ми готові продовжити і ми продовжимо, не тільки через НАТО, а й через наші особисті інтереси безпеки. Але ми хочемо чесної відповіді натомість - відповіді на питання "коли?". Ми розуміємо: членство в НАТО - це не дата в календарі, яку можна виділити червоним. Але ми зробили дотатньо, щоб заслужити наступного кроку в нашій євроатлантичній інтеграції".

Теми: НАТОУкраїнаМЗС


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