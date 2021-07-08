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У кіностудії Довженка влаштували готель: прокуратура це виправила

Четвер, 8 липня 2021, 17:33
У кіностудії Довженка влаштували готель: прокуратура це виправила

За позовом столичної прокуратури суд визнав незаконною оренду приміщень Національної кіностудії ім. Олександра Довженка, де облаштували готель.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Суд визнав незаконним надання в користування комерційній структурі нерухомого майна державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" площею 1 300 кв. метрів".

Деталі: У державній власності на балансі кіностудії є будівля площею 4 300 кв.м по вул.Довженка у Києві.

Частину вказаної будівлі площею 1 300 кв.м без погодження з Мінкультом у 2018 році передали в користування комерційній структурі на 10 років.

Комерційна структура в орендованих приміщеннях облаштувала готель.

При цьому прокуратура встановила, що розмір орендної плати суттєво занижений.

Прокуратура звернулась в суд з позовом про визнання недійсним договору оренди, а Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов.

Українська правда

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Теми: прокуратуракіно
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