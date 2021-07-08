Наступна конференція з питань реформ в Україні пройде у 2022 році у Швейцарії

Наступна, 5-а конференція з питань реформ в Україні пройде 4-5 липня 2022 року в Лугано, столиці швейцарського кантону Тічино.

Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це буде 5-а конференція, хочемо відзначити досягнення і озирнутися назад, а також зробити її інклюзивною: важливо залучати регіональні органи влади, приватний сектор, українських громадян", - сказав він на завершення 4-й конференції у Вільнюсі в четвер.

Глава МЗС зазначив, що в Швейцарії раді бачити, що міжнародна спільнота разом з Україною і хочуть також стратегічно підтримувати пошук Україною "свого шляху до мирного і стабільного майбутнього".

Кассіс уточнив, що офіційна підготовка до конференції розпочнеться з його візиту до Києва в жовтні цього року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками 4-й конференції з реформ зазначив, що увага до України не знижується. За його словами, вже є заявки від двох країн на проведення конференції в 2023 році і одна - в 2024 році.

Він вказав, що іншим важливим підсумком стало визнання того факту, що Україна пройшла пов'язану з пандемією кризу краще, ніж очікувалося міжнародними експертами, і це пов'язано з проведеними країною реформами.

Конференція з питань реформ в Україні - це ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні та їхнім пріоритетним цілям.

Конференція започаткована урядом України у 2017 році і виступає платформою, що об’єднує українських та іноземних державних діячів, топ-бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства.

У попередні роки конференція відбувалася в Лондоні, Копенгагені і Торонто.