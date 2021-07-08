Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Наступна конференція з питань реформ в Україні пройде у 2022 році у Швейцарії

Четвер, 8 липня 2021, 20:06

Наступна, 5-а конференція з питань реформ в Україні пройде 4-5 липня 2022 року в Лугано, столиці швейцарського кантону Тічино.

Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це буде 5-а конференція, хочемо відзначити досягнення і озирнутися назад, а також зробити її інклюзивною: важливо залучати регіональні органи влади, приватний сектор, українських громадян", - сказав він на завершення 4-й конференції у Вільнюсі в четвер.

Глава МЗС зазначив, що в Швейцарії раді бачити, що міжнародна спільнота разом з Україною і хочуть також стратегічно підтримувати пошук Україною "свого шляху до мирного і стабільного майбутнього".

Кассіс уточнив, що офіційна підготовка до конференції розпочнеться з його візиту до Києва в жовтні цього року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками 4-й конференції з реформ зазначив, що увага до України не знижується. За його словами, вже є заявки від двох країн на проведення конференції в 2023 році і одна - в 2024 році.

Він вказав, що іншим важливим підсумком стало визнання того факту, що Україна пройшла пов'язану з пандемією кризу краще, ніж очікувалося міжнародними експертами, і це пов'язано з проведеними країною реформами.

Конференція з питань реформ в Україні - це ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні та їхнім пріоритетним цілям.

Конференція започаткована урядом України у 2017 році і виступає платформою, що об’єднує українських та іноземних державних діячів, топ-бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства.

У попередні роки конференція відбувалася в Лондоні, Копенгагені і Торонто.

Теми: УкраїнаШвейцаріяреформи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Частина Києва залишилася без світла через аварію

Президент Литви скликає Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Штрафу в 325 мільйонів "Новій пошті" не буде – голова Держпродспоживслужби

фото, відео Нардеп Юрченко скоїв ДТП і напав на водія у центрі Львова

Медведчуку продовжили домашній арешт, захист оскаржить

В Україні встановлено новий рекорд щеплень проти коронавірусу

Усі новини...
Україна
Україна хоче почути від НАТО чесну відповідь на питання "коли?" - Кулеба
Американський бізнесмен хотів створити приватну армію в Україні – Time
Україна на боротьбу з пандемією витратила 72% коштів, передбачених на рік
Останні новини
13:57
інфографікаПонад 70 кібератак заблокували на органи влади у червні
13:55
У Білорусі проводять обшуки у журналістів: деякі не виходять на зв'язок
13:46
фото Компанії з санкційного списку РНБО забруднювали довкілля і попалися
13:38
фотоТрьох українок оштрафували у Чорногорії за відверту фотосесію на автодорозі
13:38
В "Укрзалізниці" показали, як виглядає перша інклюзивна електричка в Україні
13:37
В епізоді щодо "Кузні на Рибальському" заарештували третього підозрюваного
13:19
фотоВ Альпах зійшов з рейок і впав у річку вагон потяга зі школярами, є постраждалі
13:00
Україна та МВФ досягли компромісу щодо антикорупційних питань – Мінфін
12:55
інфографікаСтавлення росіян до Навального після ув'язнення погіршилося – соціологія
12:50
Під СБУ мітингують із вимогою не видавати Білорусі активіста Боленкова
Усі новини...