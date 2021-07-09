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Влада Гаїті заявляє про 26 членів угрупування, причетних до вбивства президента

П'ятниця, 9 липня 2021, 03:17
Влада Гаїті заявляє про 26 членів угрупування, причетних до вбивства президента

Шестеро людей заарештували, а семеро вбили під час переслідування гаїтянськими силами безпеки озброєних осіб, підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза. Загалом заявляють про 26 причетних до вбивства Моїза.

Джерело: The Guardian, Reuters

Деталі: Начальник поліції Гаїті Леон Чарльз повідомив місцевому радіо, що сім підозрюваних було розстріляно та шестеро заарештовано після вбивства Моїза.

Усіх причетних до вбивства продовжують шукати.

Міністр у справах виборів і міжпартійних відносин Матіас П'єр заявив, що в угрупуванні, яка вбила президента, було 26 людей. Серед затриманих були і двоє американців гаїтянського походження.

У той же час представник Держдепу Нед Прайс заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати такі дані.

Також він заявив, що "Вашингтон підтримує постійні контакти з представниками Гаїті", включаючи слідчі органи, для сприяння розслідування вбивства Моїза.

Що передувало: Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Сполучені Штати готові надати безпекову допомогу Гаїті, де загинув президент під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня.

Затримали імовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза.

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