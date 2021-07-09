Змінилася трійка світових лідерів за добовою смертністю від COVID

За добу 7 липня у світі діагностували понад 471 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індонезії та Індії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували майже 53 тисячі нових інфікувань, в Індонезії – понад 38 тисяч, а в Індії – понад 34 тисячі випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія і Росія.

За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирують Бразилії, Індонезії та Росія.

В Європі за приростом хвороби лідирує Британія, Україна в цьому списку 13-та.

Серед країн світу Україна займає 70 місце.

У світі померли за добу понад 8 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 170 473 953 особи. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 026 398 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 7 липня в Україні зафіксували 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 404 особи, померли 23 хворих, одужали 872 особи.