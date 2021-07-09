Головні новини четверга і ночі: витівки фанатів Англії, суд у справі Медведчука

УЄФА розслідує витівки фанатів на матчі Англія-Данія, які серед іншого світили воротарю лазером в очі, суд у справі Медведчука тривав весь день – рішення озвучать вранці — актуальні новини 8 липня і ночі.

Про витівки англійців

УЄФА висунув три звинувачення проти збірної Англії після півфіналу "Євро-2020" — у матчі проти Данії вболівальники англійців освистали гімн гостей, використали на стадіоні піротехніку, а також світили лазерною указкою в обличчя і очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю під час пенальті.

Про суд у справі Медведчука



Печерський районний суд Києва повідомить своє рішення щодо продовження домашнього арешту підозрюваному у державній зраді голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку 9 липня вранці.

Засідання тривало із 9 ранку з перервами. Після 22 години суддя оголосив, що йде в нарадчу кімнату, а рішення оголосить 9 липня о 8:30.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Компанії Pfizer та BioNTech мають розпочати випробування бустерної (третьої вакцини) проти коронавірусу, щоб посилити імунітет людини щодо нових штамів.

Біля аеропорту міста Еребру у Швеції незабаром після зльоту впав літак, внаслідок чого загинули кілька людей.

Чорногорські прикордонники затримали двох українських водіїв туристичного автобуса через підозру, що один з них перевозив фальшиві гроші.

У Харкові поліція розшукує іноземного громадянина, який втік із зали суду після оголошення про запобіжний захід.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлани Онищук, яка до цього працювала заступником голови ОДА.

Державна продовольча споживча служба оштрафувала "Нову пошту" на 325,85 млн грн через нібито "перешкоджання перевірці" — компанія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді.

Зеленський наклав вето на підтриманий Радою законопроект про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів через "частково конкуруючі між собою правки".

Засновник американської ПВК Blackwater Ерік Прінс планував створити в Україні ПВК з ветеранів, побудувати завод з виготовлення боєприпасів і створити "вертикально інтегрований консорціум авіаційної оборони", який міг принести 10 мільярдів доларів доходів та інвестицій.

Щоб уникнути санкцій 5-палубній яхті Royal Romance, якою володіла родина нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, змінили власника.

Київська міська рада підтримала демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби міст Києва та Москви, встановленого 2001 року у сквері на вулиці Маршала Якубовського.

За добу 7 липня в Україні зафіксували 617 нових випадків COVID-19, померли 23 хворих, одужали 872 особи. Також за минулу добу щепили рекордну кількість осіб – ледь не 105 тисяч, а кількість повністю вакцинованих українців перетнула позначку у мільйон осіб.