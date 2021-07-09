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Головні новини четверга і ночі: витівки фанатів Англії, суд у справі Медведчука

П'ятниця, 9 липня 2021, 08:00

УЄФА розслідує витівки фанатів на матчі Англія-Данія, які серед іншого світили воротарю лазером в очі, суд у справі Медведчука тривав весь день – рішення озвучать вранці — актуальні новини 8 липня і ночі.

Про витівки англійців

УЄФА висунув три звинувачення проти збірної Англії після півфіналу "Євро-2020" — у матчі проти Данії вболівальники англійців освистали гімн гостей, використали на стадіоні піротехніку, а також світили лазерною указкою в обличчя і очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю під час пенальті.

Про суд у справі Медведчука

Печерський районний суд Києва повідомить своє рішення щодо продовження домашнього арешту підозрюваному у державній зраді голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку 9 липня вранці.

Засідання тривало із 9 ранку з перервами. Після 22 години суддя оголосив, що йде в нарадчу кімнату, а рішення оголосить 9 липня о 8:30.

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Українська правда
Теми: Українасвіт


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