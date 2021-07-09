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КДБ Білорусі оголосило операцію "із зачистки радикалів"

П'ятниця, 9 липня 2021, 07:44

У Білорусі проходить операція "із зачистки від радикально налаштованих осіб".

Джерело: DW із посиланням на заступника начальника слідчого управління КДБ Костянтина Бичека

Деталі: За словами Бичека, силовики встановили особи учасників чатів у Telegram і проводять обшуки і затримання, щоб перевірити причетність кожного з них до якихось злочинів.

Телеканал уточнив, що мова йде про спільноти і чати, де нібито проводили "вербування і підбір потенційних молодчиків для нових масових заворушень і навіть актів тероризму".

За даними "Білорусі 1", увагу влади привернули канали "Загони цивільної самооборони Білорусі" та "Буслы ляцяць" ( "Лелеки летять").

Нагадаємо: В ЄС закликали владу Білорусі припинити переслідування незалежних ЗМІ після затримання головного редактора одного з найбільших незалежних видань країни "Наша Ніва".

Як повідомлялося, у Білорусі заблокували сайт одного з найбільших незалежних видань "Наша Ніва" та затримали головного редактора, в редакції та вдома у частини колективу проходять обшуки.

Теми: Білорусь


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