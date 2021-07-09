У Польщі повністю вакцинували вже більше третини населення

У Польщі завершили курс щеплення від коронавірусу отримали вже понад 14,5 млн осіб - більше третини з 38-мільйонного населення країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У цю статистику включені люди, які отримали обидві дози вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca, або одну необхідну дозу Johnson&Johnson.

Лише першою дозою наразі щеплені понад 17,2 млн осіб.

Загалом у Польщі зробили понад 30,7 мільйонів щеплень.

ℹ️ Wykonaliśmy 30 739 367 szczepień



1️⃣ dawką wykonano 17 254 158 szczepień



✅ w pełni zaszczepionych jest 14 511 120 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)



Więcej szczegółów na https://t.co/UwXeOSD9rM pic.twitter.com/mRal2OZR5Z — #SzczepimySię (@szczepimysie) July 8, 2021

Нагадаємо, Польща вже розпочала щеплення у тому числі підлітків віком 12-15 років, їм пропонують вакцину Pfizer-BioNTech - поки єдину з тих, що отримали допуск регулятора ЄС для застосування у цій віковій групі.