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У Польщі повністю вакцинували вже більше третини населення

П'ятниця, 9 липня 2021, 10:43

У Польщі завершили курс щеплення від коронавірусу отримали вже понад 14,5 млн осіб - більше третини з 38-мільйонного населення країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У цю статистику включені люди, які отримали обидві дози вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca, або одну необхідну дозу Johnson&Johnson.

Лише першою дозою наразі щеплені понад 17,2 млн осіб.

Загалом у Польщі зробили понад 30,7 мільйонів щеплень.

Нагадаємо, Польща вже розпочала щеплення у тому числі підлітків віком 12-15 років, їм пропонують вакцину Pfizer-BioNTech - поки єдину з тих, що отримали допуск регулятора ЄС для застосування у цій віковій групі.

Теми: ПольщавакцинаціякоронавірусCovid-2019


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