У Києві викрили схему в ритуальній службі: продавали місця на закритих кладовищах

Правоохоронці викрили схему з незаконного продажу місць та організації поховань на закритих та напівзакритих кладовищах Києва.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ

Дослівно СБУ: "СБУ викрила масштабні оборудки у ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО". Зловмисники вимагали хабарі за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Суми становили від 3 до 6 тисяч доларів за місце".

Деталі: Схему організували декілька посадовців КП. До протиправної діяльності вони залучили двох посередників, які представлялися працівниками столичних кладовищ, і вимагали гроші за "послуги".

Одного з посередників затримали під час одержання 6 тисяч доларів за виділення одного місця для поховання. Раніше правоохоронці задокументували отримання зловмисником 8 тисяч доларів.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень.