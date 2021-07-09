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Суддя й адвокат на Одещині вимагали 6 тисяч доларів за "допомогу" у справі 

П'ятниця, 9 липня 2021, 11:16
dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань викрили голову одного із міськрайонних судів Одеської області та адвоката на виманюванні грошей у громадянина за начебто прийняття позитивного судового рішення; їм повідомлено про підозру.

Джерело: ДБР

Деталі: Голова суду за посередництва адвоката пообіцяв мешканцю Одещини забезпечити прийняття іншим суддею позитивного рішення. 

Раніше цивільна дружина громадянина виграла у цьому суді справу щодо стягнення заборгованості з підприємства-боржника. Однак у визначені терміни гроші не були перераховані, тому вона звернулась до суду щодо поновлення строків пред’явлення виконавчого документа.

Спочатку суддя та адвокат планували отримати від громадянина 700 тисяч гривень, а потім зменшили суму до 6 тисяч доларів США.

ДБР задокументувало передачу 3,5 тисяч доларів США. 

Адвоката працівники ДБР затримали під час отримання решти – 2,5 тисяч доларів США.

 
 
 
 

Судді та адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Теми: хабарсудДБРОдеська область


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