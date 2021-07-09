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Через перебої в ДМС є затримки з оформленням паспортів

П'ятниця, 9 липня 2021, 11:30

Тривають затримки із видачею документів українцям через перебої в роботі на каналах зв’язку та обладнанні Державної міграційної служби.

Джерело: ДМС у Facebook

Дослівно: "На жаль, технічні несправності на каналах зв’язку та обладнанні Міграційної служби зберігаються і досі. Як наслідок, маємо тимчасові затримки оформлення документів у окремих підрозділах ДМС. Наші спеціалісти роблять все можливе, аби всі бажаючі якнайшвидше могли оформити або отримати вже виготовлені документи".

Деталі: Міграційники зазначають, що громадянам, які були зареєстровані в електронній черзі, але через технічні несправності не змогли подати документи на оформлення, не потрібно буде записуватись знову.

У ДМС обіцяють забезпечити їм подачу документів в найближчий час без нового запису в чергу.

Дослівно: "Ми вкотре приносимо вибачення за тимчасові незручності, та як тільки несправності будуть повністю усунені - невідкладно поінформуємо додатково".

Українська правда
Теми: паспортМіграційна служба


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