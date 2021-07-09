Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через перебої в ДМС є затримки з оформленням паспортів

П'ятниця, 9 липня 2021, 11:30
Через перебої в ДМС є затримки з оформленням паспортів

Тривають затримки із видачею документів українцям через перебої в роботі на каналах зв’язку та обладнанні Державної міграційної служби.

Джерело: ДМС у Facebook

Дослівно: "На жаль, технічні несправності на каналах зв’язку та обладнанні Міграційної служби зберігаються і досі. Як наслідок, маємо тимчасові затримки оформлення документів у окремих підрозділах ДМС. Наші спеціалісти роблять все можливе, аби всі бажаючі якнайшвидше могли оформити або отримати вже виготовлені документи".

Деталі: Міграційники зазначають, що громадянам, які були зареєстровані в електронній черзі, але через технічні несправності не змогли подати документи на оформлення, не потрібно буде записуватись знову.

У ДМС обіцяють забезпечити їм подачу документів в найближчий час без нового запису в чергу.

Дослівно: "Ми вкотре приносимо вибачення за тимчасові незручності, та як тільки несправності будуть повністю усунені - невідкладно поінформуємо додатково".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: паспортМіграційна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
паспорт
Фукс отримав посвідку на проживання у Британії завдяки схемі із "золотою візою" − ЗМІ
Під час обшуку в Петербурзі знайшли фальшиві паспорти Пригожина – ЗМІ
У МЗС спростували проблеми з оформленням паспортів за кордоном
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: