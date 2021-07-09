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У Києві доба минула без смертей від COVID

П'ятниця, 9 липня 2021, 11:35
У Києві доба минула без смертей від COVID
Фото КМДА

За добу 8 липня у столиці зафіксували 203 нових випадки коронавірусу, 202 хворих одужали, летальних випадків не зареєстровано.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "203 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків не зареєстровано".

Деталі: Серед нових хворих 116 жінок віком від 19 до 80 років, 75 чоловіків віком від 18 до 93 років, 6 дівчаток від 4 до 13 років та 6 хлопчиків від 1 до 15 років.

19 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (51), у Дніпровському (31) та в Солом’янському (25) районах. 

Загалом станом на 9 липня у столиці вже 215 423 підтверджених випадки коронавірусу, померли 5 202 хворих, подолали вірус 206 368 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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