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На вихідних в Україні буде ще спекотніше

П'ятниця, 9 липня 2021, 11:43
На вихідних в Україні буде ще спекотніше

Найближчої доби переважно суху погоду України визначатиме поле підвищеного тиску і спекотне повітря тропічного походження. Температура зросте до +34°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Синоптики повідомляють, що в суботу, 10 липня, в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20 °, вдень 29-34 °; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 22-27°.

У Києві в суботу без опадів, температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

У неділю, 11 липня, в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні, вдень і в південній частині місцями короткочасний дощ, гроза, можливі шквали 15-20 м / с.

Вітер східних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

У Києві в неділю суха і спекотна погода з температурою вночі 18-20°, вдень 31-33°. Вітер східний, 5-10 м / с.

Вранці 9 липня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 23-26°, в Дніпрі поблизу Києва 25°.

Нагадаємо: 9 липня очікують температуру до +33 градусів.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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