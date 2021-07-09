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Президент Литви скликає Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з Білоруссю

П'ятниця, 9 липня 2021, 11:47
Фото з Twitter ЄП

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про скликання у понеділок, 12 липня, спеціального засідання Ради нацбезпеки у зв’язку із ситуацією на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Йдеться про безпрецедентну кількість нелегальних мігрантів, що прибувають до Литви через територію Білорусі протягом останнього місяця та особливо - останнього тижня. 

На засіданні будуть обговорювати стратегію для вирішення проблеми. 

У Литві Рада нацбезпеки обговорює та координує рішення щодо найважливіших питань державної безпеки та оборони. 

Як відомо, 2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу.  Прем’єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри. 

В уряді Литви вважають це організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

"Ми розглядаємо цей процес як гібридну агресію, спрямовану не лише проти Литви, а й всього ЄС. Це пов’язано з принциповою позицією ЄС та Литви щодо результатів сфальсифікованих виборів та репресій проти громадянського суспільства… Ми вважаємо, що інституції білоруського режиму активно й пасивно залучені до організації цього потоку мігрантів і створення умов для перетину кордону", - зазначила раніше цього тижня прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте. 

Європейське агентство Frontex вже спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю. Невелику місію прикордонників відправила також Естонія.

МЗС Литви звернулося до Туреччини з проханням допомогти з ідентифікацією мігрантів, щоб можливо було повернути їх на батьківщину.

Теми: ЛитваБілоруськордон


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