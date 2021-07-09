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Під СБУ мітингують із вимогою не видавати Білорусі активіста Боленкова

П'ятниця, 9 липня 2021, 12:50
Під СБУ мітингують із вимогою не видавати Білорусі активіста Боленкова
Укріінформ

У Києві біля будівлі Служби безпеки України проходить мітинг з вимогами до силовиків припинити переслідування білоруського активіста Олексія Боленкова й скасувати рішення про його примусову депортацію.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: В акції беруть участь близько 50 осіб. Вони, зокрема, тримають плакати: "СБУ, вам нема більше чим займатись?", "Україна без Лукашенка".

Крім того, мітингувальники вимагають скасувати депортацію білоруса Артура Кондратовича, якого вже затримували в 2019 році за запитом із Білорусі через Інтерпол.

Водночас навпроти стоять інші особи, які тримають плакати з написом: "Боленков – один із засновників терористичного ліворадикального угрупування Ревдія" ("Ревдія" позиціонує себе як рух анархістів - УП).

У СБУ повідомили, що наразі жодної заяви від мітингувальників не було, тому виходити до них не збираються.

Передісторія: 

21 квітня співробітники Національної поліції і Служби безпеки України обшукали квартиру білоруського активіста Олексія Боленкова в Києві і попередили його про примусове видворення з території України. 

За словами Боленкова, обшуки нібито відбувалися "за підозрою в підпалі". Такі дії зі свого боку чоловік не визнає.  

Адвокати Боленкова оскаржили в суді рішення СБУ про депортацію. Однак, за даними правозахисників, Шевченківський райсуд Києва 22 червня відмовив у задоволенні скарги.  

Довідка: Олексій Боленков – білоруський та український активіст, народився у місті Жлобин у Білорусі. Він брав участь у протестах на Майдані незалежності у Києві у 2013-2014 роках. Сам Боленков називає себе прибічником анархізму.

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїСБУБілорусь
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