Понад 70 кібератак на органи влади заблокували у червні
П'ятниця, 9 липня 2021, 13:57
Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у червні припинили та нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Здебільшого типами виявлених 76 хакерських атак були:
- З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
- Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- Атаки на вебдодатки (Web App Attack);
- Шкідливе програмне забезпечення (Malware);
- та інші.
Загалом проаналізували 65 тисяч критичних подій інформаційної безпеки за минулий місяць.
Довідково: На базі центру функціонує система управління подіями інформаційної безпеки, яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.
Нагадаємо: Увечері 6 липня українці спостерігали проблеми у роботі сайтів Офісу президента, спеціальних служб, правоохоронних структур та низки інших державних установ.
Українська правда