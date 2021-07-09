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Понад 70 кібератак на органи влади заблокували у червні

П'ятниця, 9 липня 2021, 13:57

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у червні припинили та нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Здебільшого типами виявлених 76 хакерських атак були:

  • З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • Атаки на вебдодатки (Web App Attack);
  • Шкідливе програмне забезпечення (Malware);
  • та інші.

Загалом проаналізували 65 тисяч критичних подій інформаційної безпеки за минулий місяць.

Довідково: На базі центру функціонує система управління подіями інформаційної безпеки, яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

Нагадаємо: Увечері 6 липня українці спостерігали проблеми у роботі сайтів Офісу президента, спеціальних служб, правоохоронних структур та низки інших державних установ.

 

Українська правда
Теми: СБУкібербезпекахакери


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