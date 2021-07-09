У Ялті повторно підтопило будинки – окупанти
П'ятниця, 9 липня 2021, 15:02
У ялтинських річках окупованого Росією Криму знову піднявся рівень води, деякі будинки повторно підтопило.
Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на окупаційне "МНС Криму"
Дослівно: Люди повідомляють про повторні підтоплення. На одній з вулиць підтопило будинки навіть попри встановлені окупантами дамби.
Окупанти також повідомляють про замулені та засипані ґрунтом підвали багатоквартирних будинків на 5 вулицях.
Також так зване "МНС Криму" повідомляє, що під час червневих злив в Ялті та у східному Криму підтоплено 426 прибудинкових територій, із них – 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Усього евакуйовано майже 1800 людей.
На 8 липня в Криму та Севастополі було оголошено штормове попередження.
Нагадаємо:
- У Криму 4 липня відновилися сильні дощі, синоптики попереджають про можливий град. В околицях Ялти підтоплено приватні будинки.
- За даними росЗМІ, одна людина загинула в той день.
- 17 червня місто Керчі кілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади.
- Внаслідок потопу в Ялті, який стався 18 червня, щонайменше 49 осіб постраждали, одна людина загинула.