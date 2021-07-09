Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Ялті повторно підтопило будинки – окупанти

П'ятниця, 9 липня 2021, 15:02
У Ялті повторно підтопило будинки – окупанти
фото з минулого підтоплення

У ялтинських річках окупованого Росією Криму знову піднявся рівень води, деякі будинки повторно підтопило.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на окупаційне "МНС Криму"

Дослівно: Люди повідомляють про повторні підтоплення. На одній з вулиць підтопило будинки навіть попри встановлені окупантами дамби.

Окупанти також повідомляють про замулені та засипані ґрунтом підвали багатоквартирних будинків на 5 вулицях.

Також так зване "МНС Криму" повідомляє, що під час червневих злив в Ялті та у східному Криму підтоплено 426 прибудинкових територій, із них – 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Усього евакуйовано майже 1800 людей.

На 8 липня в Криму та Севастополі було оголошено штормове попередження.

Нагадаємо:

  • У Криму 4 липня відновилися сильні дощі, синоптики попереджають про можливий град. В околицях Ялти підтоплено приватні будинки.
  • За даними росЗМІ, одна людина загинула в той день.
  • 17 червня місто Керчі кілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади.
  • Внаслідок потопу в Ялті, який стався 18 червня, щонайменше 49 осіб постраждали, одна людина загинула.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримпогодаокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: