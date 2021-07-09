У Ялті повторно підтопило будинки – окупанти

У ялтинських річках окупованого Росією Криму знову піднявся рівень води, деякі будинки повторно підтопило.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на окупаційне "МНС Криму"

Дослівно: Люди повідомляють про повторні підтоплення. На одній з вулиць підтопило будинки навіть попри встановлені окупантами дамби.

Окупанти також повідомляють про замулені та засипані ґрунтом підвали багатоквартирних будинків на 5 вулицях.

Також так зване "МНС Криму" повідомляє, що під час червневих злив в Ялті та у східному Криму підтоплено 426 прибудинкових територій, із них – 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Усього евакуйовано майже 1800 людей.

На 8 липня в Криму та Севастополі було оголошено штормове попередження.

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