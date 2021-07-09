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У Ялті повторно підтопило будинки – окупанти

П'ятниця, 9 липня 2021, 15:02
фото з минулого підтоплення

У ялтинських річках окупованого Росією Криму знову піднявся рівень води, деякі будинки повторно підтопило.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на окупаційне "МНС Криму"

Дослівно: Люди повідомляють про повторні підтоплення. На одній з вулиць підтопило будинки навіть попри встановлені окупантами дамби.

Окупанти також повідомляють про замулені та засипані ґрунтом підвали багатоквартирних будинків на 5 вулицях.

Також так зване "МНС Криму" повідомляє, що під час червневих злив в Ялті та у східному Криму підтоплено 426 прибудинкових територій, із них – 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Усього евакуйовано майже 1800 людей.

На 8 липня в Криму та Севастополі було оголошено штормове попередження.

Нагадаємо:

  • У Криму 4 липня відновилися сильні дощі, синоптики попереджають про можливий град. В околицях Ялти підтоплено приватні будинки.
  • За даними росЗМІ, одна людина загинула в той день.
  • 17 червня місто Керчі кілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади.
  • Внаслідок потопу в Ялті, який стався 18 червня, щонайменше 49 осіб постраждали, одна людина загинула.

Теми: КримпогодаокупаціяРосія


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