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Більшість українців за те, щоб вимагати від Німеччини і РФ компенсацію за тоталітарні злочини

П'ятниця, 9 липня 2021, 15:50
Більшість українців за те, щоб вимагати від Німеччини і РФ компенсацію за тоталітарні злочини

Більшість українців підтримують ідею висунення вимог до Німеччини і Росії за злочини здійснені нацистським і сталінським режимами.  

Джерело: опитування проведене з 1 до 7 червня Київським міжнародним інститутом соціології у травні-червні 2021 року на замовлення Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва

Деталі: Фонд вирішив поцікавитися думкою українців з приводу компенсацій з боку Німеччини і Росії.

61% опитаних підтримав  (34,5% повністю і 26,6% частково) ідею висування Україною вимог до Німеччини за злочини нацистського режиму. Зокрема за масові страти мирного населення, військовополонених, підпільників і партизанів, бійців УПА, вивезення на примусову працю.

Не підтримали таку ідею 31,5% опитаних. Ця ідея має підтримку абсолютної більшості у всіх макрорегіонах країни.

 

Водночас 55,3% опитаних підтримали (36,2% повністю і 19,1% частково) ідею висування Україною вимог до Росії за злочини сталінського режиму: депортації українців та кримських татар. Не підтримали 35,7%. Найбільше прихильних такого рішення у західних областях (66,7%), найменше – на Донбасі (33,5%).

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Загалом в рамках дослідження було проведено 2003 інтерв’ю.

Українська правда
Теми: історіяопитування
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