У частині Таїланду посилять карантин – посольство дало поради українцям

У посольстві повідомили, що Таїланд посилив обмежувальні заходи через COVID у дев’яти провінціях країни.

Джерело: посольство України в Таїланді

Деталі: Карантин посилюють у таких провінціях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.

Серед обмежень, які ухвалив уряд Таїланду:

комендантська година з 21:00 до 04:00 (за винятком термінової, наприклад, медичної необхідності);

заборона на зібрання понад 5 осіб;

припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00 ;

закриття громадських/розважальних закладів, що не складають першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00 год; обмежені години роботи парків;

максимальне заохочення роботи з дому;

запровадження обмежень на поїздки між провінціями.

Посольство просить українців уникати зайвих поїздок, залишатися вдома з 21:00 до 04:00, відвідувати громадські заклади виключно у разі необхідності, уникати будь-яких скупчень людей.

Нагадаємо: З 1 липня вакциновані туристи зможуть в’їжджати на курорт Пхукет без проходження двотижневого карантину.