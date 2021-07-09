У частині Таїланду посилять карантин – посольство дало поради українцям
П'ятниця, 9 липня 2021, 16:56
У посольстві повідомили, що Таїланд посилив обмежувальні заходи через COVID у дев’яти провінціях країни.
Джерело: посольство України в Таїланді
Деталі: Карантин посилюють у таких провінціях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.
Серед обмежень, які ухвалив уряд Таїланду:
- комендантська година з 21:00 до 04:00 (за винятком термінової, наприклад, медичної необхідності);
- заборона на зібрання понад 5 осіб;
- припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00 ;
- закриття громадських/розважальних закладів, що не складають першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00 год; обмежені години роботи парків;
- максимальне заохочення роботи з дому;
- запровадження обмежень на поїздки між провінціями.
Посольство просить українців уникати зайвих поїздок, залишатися вдома з 21:00 до 04:00, відвідувати громадські заклади виключно у разі необхідності, уникати будь-яких скупчень людей.
Нагадаємо: З 1 липня вакциновані туристи зможуть в’їжджати на курорт Пхукет без проходження двотижневого карантину.
Українська правда