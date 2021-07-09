"Голосіївського стрільця" взяли під варту
П'ятниця, 9 липня 2021, 17:33
Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який відкрив стрілянину у житловому будинку, поранивши при цьому поліцейського та ще двох людей.
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури
Деталі: Його арештували до 5 вересня.
Його дії кваліфікують як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб.
Досудове розслідування триває.
Передісторія:
- У Києві на Голосіївському проспекті чоловік поранив із рушниці поліцейського та цивільну людину, для його затримання ввели спецоперацію "Грім". Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.
- Бійці спецпідрозділу КОРД знешкодили чоловіка після перемовин і його спроб підпалити помешкання.
Українська правда