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"Голосіївського стрільця" взяли під варту

П'ятниця, 9 липня 2021, 17:33
Голосіївського стрільця взяли під варту

Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який відкрив стрілянину у житловому будинку, поранивши при цьому поліцейського та ще двох людей.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Його арештували до 5 вересня.

Його дії кваліфікують як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб.

Досудове розслідування триває.

Передісторія:

  • У Києві на Голосіївському проспекті чоловік поранив із рушниці поліцейського та цивільну людину, для його затримання ввели спецоперацію "Грім". Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився. 
  • Бійці спецпідрозділу КОРД знешкодили чоловіка після перемовин і його спроб підпалити помешкання.

Українська правда

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Теми: Київарештполіція
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