"Голосіївського стрільця" взяли під варту

Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який відкрив стрілянину у житловому будинку, поранивши при цьому поліцейського та ще двох людей.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Його арештували до 5 вересня.

Його дії кваліфікують як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб.

Досудове розслідування триває.

Передісторія: