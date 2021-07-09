Новини 9 липня: домашній арешт Медведчука, новий прессекретар Зеленського

Медведчуку продовжили домашній арешт, Зеленський офіційно призначив ведучого з каналу Ахметова своїм прессекретарем — актуальні новини 9 липня.

Про Медведчука

Печерський суд продовжив домашній арешт нардепу від фракції "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку на 2 місяці до 7 вересня — йому інкримінують державну зраду.

Сторона захисту вважає рішення незаконним, ухваленим із порушенням, і буде подавати апеляцію.

Про прессекретаря Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив своїм прессекретарем ведучого з телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" – Сергія Никифорова.

Також Зеленський звільнив заступника глави Офісу президента Юрія Костюка і призначив його своїм радником. Крім цього заступником Єрмака, відповідальним за гуманітарний напрямок, призначено Олексія Дніпрова, який у часи Януковича був заступником Табачника.

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