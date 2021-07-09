При РНБО створили групу щодо захисту інформаційного простору

При Раді національної безпеки і оборони створили робочу групу з питань захисту інформаційного простору, водночас при РНБО вже працює Центр протидії дезінформації.

Джерело: РНБО у Facebook

Деталі: Вказується, що робота група стане майданчиком для обговорення питань та напрацювання конкретних рішень із захисту інформаційного простору держави.

8 липня група вже провела установче засідання.

До її складу, кажуть в РНБО, увійшли всі провідні вітчизняні оператори електронних комунікацій, інтернет-провайдери, профільні громадські організації.

На зустрічі обговорили питання створення реєстру заборонених ресурсів, яке всі учасники визнали невиправданим.

Начебто група має виробити механізм та алгоритм дій для операторів телекомунікацій із виконання закону про санкції та захисту вітчизняного інформаційного простору.

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