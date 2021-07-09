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При РНБО створили групу щодо захисту інформаційного простору

П'ятниця, 9 липня 2021, 22:50

При Раді національної безпеки і оборони створили робочу групу з питань захисту інформаційного простору, водночас при РНБО вже працює Центр протидії дезінформації. 

Джерело: РНБО у Facebook

Деталі: Вказується, що робота група стане майданчиком для обговорення питань та напрацювання конкретних рішень із захисту інформаційного простору держави. 

8 липня група вже провела установче засідання. 

До її складу, кажуть в РНБО, увійшли всі провідні вітчизняні оператори електронних комунікацій, інтернет-провайдери, профільні громадські організації. 

На зустрічі обговорили питання створення реєстру заборонених ресурсів, яке всі учасники визнали невиправданим. 

Начебто група має виробити механізм та алгоритм дій для операторів телекомунікацій із виконання закону про санкції та захисту вітчизняного інформаційного простору. 

Читати також: "Що робити, коли бреше Арестович і Facebook? Пояснюють керівниці нових центрів при РНБО та Мінкульті"

Нагадаємо: 

  • Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року, яке було введене в дію указом президента від 19 березня.
  • Центр протидії дезінформації не буде накладати санкції на порушників, проте зможе просити Раду національної безпеки та оборони прийняти рішення щодо певних осіб чи компаній.

Українська правда


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