Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини суботи і ночі: заява СБУ щодо Чауса, "бронза" і "срібло" на Олімпіаді

Неділя, 1 серпня 2021, 08:00
Головні новини суботи і ночі: заява СБУ щодо Чауса, бронза і срібло на Олімпіаді

СБУ вийшла з заявою щодо Чауса: надав інформацію про викрадення, Еліна Світоліна завоювала "бронзу" Олімпіади в Токіо, плавець Романчук здобув "срібло" – актуальні новини 31 липня і ночі.

Про Чауса

Захисників колишнього судді Миколи Чауса, якого виявили у селі на Вінниччині, все ще не пускають до свого клієнта, правоохоронці досі не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває.

Служба безпеки України заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Про "бронзу" і "срібло" на Олімпіаді

Українська тенісистка і шоста ракетка рейтингу WTA Еліна Світоліна переграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну у зустрічі за "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

У фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем Олімпіади-2020 у Токіо срібну медаль здобув українець Михайло Романчук, поступившись американському плавцю.

Про інші важливі новини

За попередню добу в Україні вакцинували 150 080 людей, загалом дві дози вакцини отримали уже понад 2 мільйони українців.

Один гірник, якого госпіталізували після вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району, помер. Поліція проводить перевірку. 

Чорногорія запровадила вимогу ковід-сертифікату для доступу до низки заходів та послуг, сподіваючись таким чином стримати зростання кількості заражень коронавірусом.

Москва направила Києву ноту через плани знищити копію ордена Другої Світової війни на Марсовому полі у Львові.

31 липня у Миколаєві зафіксували чотири випадки коронавірусу різновиду "Дельта": троє осіб повернулись із Туреччини, одна – з Росії.

Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу та не веде про це жодних розмов.

У столиці чоловік стріляв по перехожих з вікна, нецензурно виражався, говорив, що служить Путіну та Росії, після цього до нього в гості завітала поліція.

Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, його доставили до лікарні.

Бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану, тривають бої.

Ввечері 31 липня у Дарницькому районі столиці під час копання криниці стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Останні новини
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
Усі новини...
Реклама: