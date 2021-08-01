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Головні новини суботи і ночі: заява СБУ щодо Чауса, "бронза" і "срібло" на Олімпіаді

Неділя, 1 серпня 2021, 08:00

СБУ вийшла з заявою щодо Чауса: надав інформацію про викрадення, Еліна Світоліна завоювала "бронзу" Олімпіади в Токіо, плавець Романчук здобув "срібло" – актуальні новини 31 липня і ночі.

Про Чауса

Захисників колишнього судді Миколи Чауса, якого виявили у селі на Вінниччині, все ще не пускають до свого клієнта, правоохоронці досі не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває.

Служба безпеки України заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Про "бронзу" і "срібло" на Олімпіаді

Українська тенісистка і шоста ракетка рейтингу WTA Еліна Світоліна переграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну у зустрічі за "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

У фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем Олімпіади-2020 у Токіо срібну медаль здобув українець Михайло Романчук, поступившись американському плавцю.

Про інші важливі новини

За попередню добу в Україні вакцинували 150 080 людей, загалом дві дози вакцини отримали уже понад 2 мільйони українців.

Один гірник, якого госпіталізували після вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району, помер. Поліція проводить перевірку. 

Чорногорія запровадила вимогу ковід-сертифікату для доступу до низки заходів та послуг, сподіваючись таким чином стримати зростання кількості заражень коронавірусом.

Москва направила Києву ноту через плани знищити копію ордена Другої Світової війни на Марсовому полі у Львові.

31 липня у Миколаєві зафіксували чотири випадки коронавірусу різновиду "Дельта": троє осіб повернулись із Туреччини, одна – з Росії.

Україна не розглядає варіант закупівлі російського газу та не веде про це жодних розмов.

У столиці чоловік стріляв по перехожих з вікна, нецензурно виражався, говорив, що служить Путіну та Росії, після цього до нього в гості завітала поліція.

Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, його доставили до лікарні.

Бойовики "Талібану" намагаються захопити три ключові міста на півдні та заході Афганістану, тривають бої.

Ввечері 31 липня у Дарницькому районі столиці під час копання криниці стався обвал ґрунту, під яким опинилась людина.

Українська правда


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