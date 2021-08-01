Головні новини суботи і ночі: заява СБУ щодо Чауса, "бронза" і "срібло" на Олімпіаді

СБУ вийшла з заявою щодо Чауса: надав інформацію про викрадення, Еліна Світоліна завоювала "бронзу" Олімпіади в Токіо, плавець Романчук здобув "срібло" – актуальні новини 31 липня і ночі.

Про Чауса

Захисників колишнього судді Миколи Чауса, якого виявили у селі на Вінниччині, все ще не пускають до свого клієнта, правоохоронці досі не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває.

Служба безпеки України заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Про "бронзу" і "срібло" на Олімпіаді



Українська тенісистка і шоста ракетка рейтингу WTA Еліна Світоліна переграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну у зустрічі за "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

У фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем Олімпіади-2020 у Токіо срібну медаль здобув українець Михайло Романчук, поступившись американському плавцю.

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