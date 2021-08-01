Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі 425 порушень "тиші"

На Донбасі Місія ОБСЄ зафіксувала 425 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 39 вибухів, а також обмеження пересування спостерігачів.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У Донецькій області Місія зафіксувала 408 порушень режиму припинення вогню, зокрема 32 вибухи. За попередній звітний період зафіксовано 173 такі порушення.

У Луганській області СММ зафіксувала 17 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 25 таких порушень.

Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню в межах ділянки розведення в районі Петрівського та поблизу неї, а також біля ділянок розведення в районах Станиці Луганської та Золотого.

У звіті йдеться і про те, що біля 2 блокпостів збройних формувань у Донецькій області та в пункті пропуску на кордоні поблизу Ізвариного Луганської області Місія зіткнулася з обмеженнями свободи пересування.

Нагадаємо: Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, його доставили до лікарні.