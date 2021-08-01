Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі 425 порушень "тиші"

Неділя, 1 серпня 2021, 03:42
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі 425 порушень тиші

На Донбасі Місія ОБСЄ зафіксувала 425 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 39 вибухів, а також обмеження пересування спостерігачів.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У Донецькій області Місія зафіксувала 408 порушень режиму припинення вогню, зокрема 32 вибухи. За попередній звітний період зафіксовано 173 такі порушення.

У Луганській області СММ зафіксувала 17 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 25 таких порушень.

Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню в межах ділянки розведення в районі Петрівського та поблизу неї, а також біля ділянок розведення в районах Станиці Луганської та Золотого.

У звіті йдеться і про те, що біля 2 блокпостів збройних формувань у Донецькій області та в пункті пропуску на кордоні поблизу Ізвариного Луганської області Місія зіткнулася з обмеженнями свободи пересування.

Нагадаємо: Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, його доставили до лікарні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: