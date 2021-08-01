Флорида стала епіцентром коронавірусу у США

У Флориді в суботу було зареєстровано 21 683 нові випадки COVID-19, що є найвищим добовим показником у штаті від початку пандемії.

Джерело: АР із посиланням на офіційні дані

Деталі: Штат став новим епіцентром вірусу, на нього припадає приблизно п'ята частина всіх нових випадків у США на тлі поширення більш заразного штаму коронавірусу Дельта.

Попередній антирекорд у Флориді становив 19 334 випадки і був зареєстрований 7 січня, до початку масової вакцинації.

Видання зауважує, що губернатор Флорида Рон ДеСантіс був противником карантинних обмежень і вимог щодо вакцинації.

Представники охорони здоров’я у п’ятницю заявили, що за останній тиждень випадки коронавірусу у Флориді зросли на 50%, а випадки госпіталізації з COVID-19 у штаті наблизилися до піку минулого року.

За останній тиждень штат повідомив про 409 смертей, а загалом показник смертності досяг 39 тисяч від березня 2020 року.

Нагадаємо: З 30 липня мешканцям Нью-Йорка платитять 100 доларів за першу дозу вакцини від коронавірусу.