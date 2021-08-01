Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Флорида стала епіцентром коронавірусу у США

Неділя, 1 серпня 2021, 04:41
Флорида стала епіцентром коронавірусу у США

У Флориді в суботу було зареєстровано 21 683 нові випадки COVID-19, що є найвищим добовим показником у штаті від початку пандемії.

Джерело: АР із посиланням на офіційні дані

Деталі: Штат став новим епіцентром вірусу, на нього припадає приблизно п'ята частина всіх нових випадків у США на тлі поширення більш заразного штаму коронавірусу Дельта.

Попередній антирекорд у Флориді становив 19 334 випадки і був зареєстрований 7 січня, до початку масової вакцинації.

Видання зауважує, що губернатор Флорида Рон ДеСантіс був противником карантинних обмежень і вимог щодо вакцинації.

Представники охорони здоров’я у п’ятницю заявили, що за останній тиждень випадки коронавірусу у Флориді зросли на 50%, а випадки госпіталізації з COVID-19 у штаті наблизилися до піку минулого року.

За останній тиждень штат повідомив про 409 смертей, а загалом показник смертності досяг 39 тисяч від березня 2020 року.

Нагадаємо: З 30 липня мешканцям Нью-Йорка платитять 100 доларів за першу дозу вакцини від коронавірусу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: