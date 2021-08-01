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Українка Бех-Романчук пройшла кваліфікацію у фінал Олімпіади зі стрибків у довжину

Неділя, 1 серпня 2021, 06:27

На Олімпіаді-2020 в Токіо українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук пройшла кваліфікацію у фінал.

Джерело: Суспільне

Деталі: За результатами відбіркового раунду Бех-Романчук потрапила у топ-12 найкращих та змагатиметься у фіналі Олімпіади-2020.

Кваліфікаційний норматив у жіночих стрибках у довжину складав 6.75 метра. Ті спортсменки, що долали його, автоматично відбиралися до фіналу. Якщо менше 12 атлеток виконували норматив, до фіналу добирали тих, хто показав найкращий результат.

У першому стрибку Марина Бех-Романчук стрибнула на 6.71 метра - цього не було достатньо для автоматичного потрапляння в фінал, але як вияивилося, достатньо для фіналу.

У двох наступних спробах українка зробила заступ і не показала жодного результату. Та зрештою, Бех-Романчук потрапила до фіналу з 10-го місця: вісім атлеток виконали норматив, а Марина була другою найкращою серед тих, хто не стрибнув на 6.75 метра.

Найкращий результат у кваліфікації показала сербка Іванна Шпановіч - 7.00 метрів. Також до фіналу потрапила німкеня Малайка Мігамбо, американка Тара Девіс та інші вісім стрибунок.

Для потрапляння до фіналу потрібно було стрибати 6.60 метра - саме з таким результатом потрапила у вирішальний старт австралійка Брук Стреттон.

Нагадаємо: Український плавець Романчук здобув "срібло" на Олімпіаді в Токіо.

Теми: ОлімпіадаспортУкраїна


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