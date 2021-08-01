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У суботу проти COVID вакцинували 68 тисяч осіб

Неділя, 1 серпня 2021, 08:44

За добу 31 липня в Україні вакцинували проти коронавірусу 68 499 людей.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: З них одну дозу отримали 45 597 людей, повністю імунізовані – 22 902 людини.

Протягом доби працювали 420 мобільних бригад, 965 пунктів щеплення та 319 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 571 447 людей, з них отримали одну дозу – 3 571 445 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 023 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 594 703 щеплення.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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