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Найближчими днями Україну охоплять дощі з грозами і шквалами

Неділя, 1 серпня 2021, 13:30

2 і 3 серпня в Україні очікуються дощі з грозами, місцями з градом і шквалами, а також зниження температури.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській, Харківській областях очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території – без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 17-22°; вдень 27-32°, у південних і східних областях 31-36°, на крайньому заході країни 21-26°.

У Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19-21°, вдень близько 30°.

 

У вівторок, 3 серпня, у центральних, східних, південних областях та в Карпатах місцями очікуються короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території – без опадів. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с.

Температура в західних, північних і центральних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 17-22°, вдень 27-32°.

 

У Києві 3 серпня без опадів. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

1 серпня о 8:00 температура води була в Чорному й Азовському морях 26-28° (біля Одеси 22°), у Дніпрі в межах Києва 25°.

Теми: погода


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