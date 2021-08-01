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Ворог обстріляв українські позиції під Авдіївкою, втрат немає – ООС

Неділя, 1 серпня 2021, 19:40
Ворог обстріляв українські позиції під Авдіївкою, втрат немає – ООС
Фото з Facebook ООС

Російські найманці з початку доби двічі порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню".

Деталі: Зокрема, бойовики обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї українські позиції біля населеного пункту Авдіївка.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про обстріли Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Також повідомляється, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2 га території та передали на знищення 184 вибухонебезпечних предмети.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі
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