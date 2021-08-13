Підтоплення в Керчі: загинуло двоє людей

Внаслідок сильних дощів, які спричинили підтоплення вулиць, загинуло двоє осіб, одна людина зникла ще більше 4 тисяч постраждали.

Джерело: росЗМІ "РИА Новости", "Крим. Реалії"

Деталі: Таку інформацію повідомив так званий "очільник" Криму Сергій Аксьонов.

Кримчан також закликають бути готовими до евакуації, запастись продуктами, медикаментами та скласти речі першої необхідності.

Що передувало: У Керчі в окупованому Криму після нічного дощу підтоплено центральні вулиці, рух по ним перекрито.

На 13 і 14 серпня оголошено штормове попередження через очікувані рясні опади на сході півострова.