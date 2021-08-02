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МОК просить Білорусь роз'яснити ситуацію з Тимановською

Понеділок, 2 серпня 2021, 08:29

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації, що склалася з білоруської легкоатлеткою Христиною Тимановською, яка заявила про спробу насильно вивезти її з Японії в Білорусь

Джерело: представник МОК якого 2 серпня цитує Deutsche Welle

Деталі: За його словами, до справи Тимановської разом поряд з японською поліцією підключилося Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Білоруська спортсменка зараз знаходиться в безпеці і під захистом японської влади, підкреслили в МОК.

Як заявив генеральний секретар уряду Японії Кацунобу Като, МОК та інші сприяють організації знаходяться в контакті з Тимановською, щоб прояснити її наміри.

Напередодні 1 серпня повідомлялося, що 24-річну Христину Тимановську намагалися насильно вивезти з Токіо в Білорусь. Опинившись в аеропорту, легкоатлетка звернулася за допомогою, відмовилася від посадки в літак і заявила, що її доставили до літака проти її волі.

У НОК Білорусі повідомили про рішення відправити Тимановську додому "в зв'язку з емоційно-психологічним станом" спортсменки. Легкоатлетку виключили з команди після того, як вона виступила з критикою тренерського складу в Instagram. Білоруський опозиціонер Павло Латушко стверджує, що рішення про вивезення Тимановської прийняв особисто Лукашенко.

За даними "Єврорадіо", Тимановська має намір просити політичний притулок в Європі. Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек запропонував їй в'їзну візу.

В інтерв'ю японському телеканалу Asahi білоруська спортсменка повідомила, що знаходиться в безпечному місці і вранці через адвоката розповість про свої плани.

Теми: ОлімпіадаБілорусь


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