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Синоптики оголосили штормове попередження

Понеділок, 2 серпня 2021, 11:16
Синоптики оголосили штормове попередження

У понеділок на заході, в центрі та півночі синоптики оголосили штормове попередження.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Вдень 2 серпня в західних і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Києві синоптики також попереджають про грозу. У Київській області вдень гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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