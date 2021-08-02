У понеділок на заході, в центрі та півночі синоптики оголосили штормове попередження.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Вдень 2 серпня в західних і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Києві синоптики також попереджають про грозу. У Київській області вдень гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).