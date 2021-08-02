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На азовському курорті гідроцикл протаранив "банан" з відпочиваючими

Понеділок, 2 серпня 2021, 12:21
На азовському курорті гідроцикл протаранив банан з відпочиваючими
Фото doba.ua

У смт. Кирилівка, що на Азовському морі, сталося зіткнення гідроскутеру та надувного балону "банан", постраждали 4 людини.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької облради  у Facebook 

Дослівно: "Загалом медична допомога була надана 4 особам: чоловікам 30 та 41 років, жінці 43 років та хлопчику 9 років".

Деталі: Подія сталася 1 серпня. Двох осіб госпіталізували: чоловіка 30 років з закритою травмою поперекового відділу хребта та жінку 43 років з закритою травмою правого стегна.

Також зазначається, що у Кирилівці чоловік 30 років отримав вогнепальне поранення черевної порожнини і був госпіталізований до лікарні. Деталі інциденту не повідомляються.

А у с. Наталовка Запорізького району 1 серпня чоловік 30 років впав зі скелі і загинув.

Українська правда

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Теми: Запоріжжя
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