На азовському курорті гідроцикл протаранив "банан" з відпочиваючими

У смт. Кирилівка, що на Азовському морі, сталося зіткнення гідроскутеру та надувного балону "банан", постраждали 4 людини.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької облради у Facebook

Дослівно: "Загалом медична допомога була надана 4 особам: чоловікам 30 та 41 років, жінці 43 років та хлопчику 9 років".

Деталі: Подія сталася 1 серпня. Двох осіб госпіталізували: чоловіка 30 років з закритою травмою поперекового відділу хребта та жінку 43 років з закритою травмою правого стегна.

Також зазначається, що у Кирилівці чоловік 30 років отримав вогнепальне поранення черевної порожнини і був госпіталізований до лікарні. Деталі інциденту не повідомляються.

А у с. Наталовка Запорізького району 1 серпня чоловік 30 років впав зі скелі і загинув.