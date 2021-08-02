Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мін'юст США: російські хакери зламали пошту федеральних прокурорів

Понеділок, 2 серпня 2021, 13:48

Російські хакери, які стоять за масштабною кампанією кібератак проти компанії SolarWinds, минулого року зламали поштові скриньки деяких з найвідоміших федеральних прокурорів США.

Про це заявив Мін'юст США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

У відомстві заявили, що 80% облікових записів електронної пошти Microsoft, використовуваних співробітниками в чотирьох офісах прокуратури США в Нью-Йорку, були зламані.

В цілому у 27 офісах прокуратури США був зламаний обліковий запис електронної пошти принаймні одного співробітника під час хакерської кампанії.

Хакерські атаки проводилися з 7 травня по 27 грудня 2020 року.

У список постраждалих офісів входять кілька великих і відомих офісів, наприклад, в Лос-Анджелесі, Майамі, Вашингтоні та Східному окрузі Вірджинії.

Південний і Східний округи Нью-Йорка, де постраждала велика кількість співробітників, займаються одними з найвідоміших судових переслідувань в країні.

Нагадаємо, США оголосили нові санкції проти Росії та вислали 10 дипломатів після інформацію після масштабної кібератаки.

Серед іншого, США офіційно назвали Російську службу зовнішньої розвідки (СВР), також відому як APT 29, "Cozy Bear," і "The Dukes", виконавцем широкомасштабної кібершпигунської кампанії, що використовувала платформу SolarWinds Orion та інші інформаційні технології. Розвідувальне співтовариство США має високу впевненість у своїй оцінці причетності СВР.

В результаті кіберзламу хакери отримали доступ до тисяч компаній і державних установ, які використовували продукти компанії.

Теми: СШАРосіяхакери


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Британія та Іран взаємно викликали дипломатів після атаки на танкер Mercer Street

фото, оновленоУ Києві зник глава Білоруського дому в Україні – організація

США наказали 24 російським дипломатам покинути країну до 3 вересня – посол РФ

Берлін не закриє "Північний потік-2" навіть якщо Путін скористається ним як зброєю – ЗМІ

Новини 2 серпня: обмеження для невакцинованих, доля Чауса

Ватажка бойовиків Безлера судитимуть за катування та вбивства на Донбасі

Усі новини...
США
Під час стрілянини у Нью-Йорку троє людей загинули, 15 – постраждали
США не планують повертатися до локдауну
Флорида стала епіцентром коронавірусу у США
Останні новини
05:20
Японське міністерство публічно назвало імена порушників карантину
04:29
Верховний суд Ізраїлю запропонував компроміс між євреями та палестинцями в Шейх-Джаррах
03:35
У квітні-червні серед іноземних туристів в Туреччині найбільше було українців
02:32
У США 70% дорослих зробили щеплення проти COVID-19
01:33
Берлін вперше за 19 років відправив військовий корабель в Південно-Китайське море
00:32
Британія та Іран взаємно викликали дипломатів після атаки на танкер Mercer Street
23:57
фотоУ Туреччині перекинувся автобус з росіянами - четверо загиблих
23:28
фото, оновленоУ Києві зник глава Білоруського дому в Україні – організація
23:13
США наказали 24 російським дипломатам покинути країну до 3 вересня – посол РФ
22:41
фото, відеоУ Росії ув’язнили "агента СБУ" за нібито контрабанду запчастин до ЗРК
Усі новини...