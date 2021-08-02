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Кулеба закликав Захід визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС

Понеділок, 2 серпня 2021, 15:55

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів України визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті міністра для видання Foreign Affairs, переклад якої опублікований на сайті МЗС України в понеділок.

Кулеба підкреслив, що геополітична конструкція "пострадянський простір", яку використовують західні країни для позначення регіону від Центральної Європи до Центральної Азії,  застаріла, і прийшов час замінити таке бачення. У статті міністр наголосив, що Україна є частиною Заходу, і НАТО та ЄС мають сприймати її саме так. 

"У випадку України йдеться, насамперед, про інституціалізацію місця нашої держави у західному світі. Час США та європейським союзникам врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС", - пише Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що США та їхні західні партнери мають можливість розробити амбітну стратегію щодо регіону, яка передбачатиме особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків.

"У випадку України та Грузії, головним пріоритетом має бути просування на шляху вступу наших країн до НАТО", - зауважив Кулеба, додавши, що обидві країни вже беруть участь у діях НАТО як партнери з розширеними можливостями, а разом із Болгарією, Румунією та Туреччиною Україна та Грузія роблять критично важливий внесок у безпеку Чорноморського регіону. 

Крім безпекової взаємодії, Україна та Грузія також віддані подальшій економічній та політичній інтеграції з Європою. Свідченням цьому є  утворення "Асоційованого тріо" разом з Молдовою, яке декларує мету набуття членства трьох країн в Європейському Союзі.

"Поглиблення взаємодії з цією групою країн надає Європі можливість зміцнити свій глобальний вплив, розширити простір своїх демократичних цінностей та накачати додаткові економічні м’язи. Це також сприяє адміністрації Джозефа Байдена у втіленні його мети підтримати трансатлантичну єдність та зміцнити східний кордон демократичної Європи", - наголошує глава МЗС України.

Міністр підкреслив, що Україна повністю віддана пришвидшенню внутрішніх трансформацій, що відповідає очікуванням її європейських і трансатлантичних партнерів, однак, за його словами, "зусиль України не буде достатньо для успіху без сильної підтримки з боку ЄС, НАТО і їхніх держав-членів".

"Наші кроки мають бути взаємними, а робота на досягнення мети вступу України в обидві організації має бути спільною. США та Європа мають визнати, що Україна є невід’ємною частиною Заходу. Лише тоді наші нинішні зусилля не будуть даремними", - резюмував міністр.

Теми: Кулеба ДмитроНАТОЄС
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